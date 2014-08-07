Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BvsB - indicador para MetaTrader 5
- 1449
Real author:
BECEMAL
Description:
An indicator for trend following trading implemented in the form of a colored cloud. Open a position when the color changes. Monotonic convergence of the lines indicates the fading trend.
This indicator is actually a combination of the bull and bear power indicators, one of which is upside down.
The indicator uses SmoothAlgorithms.mqh library classes (must be copied to the terminal_data_folder\MQL5\Include). The use of the classes was thoroughly described in the article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Originally this indicator has been written in MQL4 and was first published in the Code Base on 20.03.2012.
Figure 1. The BvsB indicator
