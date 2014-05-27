CodeBaseРазделы
Индикаторы

KaufWMAcross - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

John Smith

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений классической скользящей средней с индикатором AMA Кауфмана.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 28.02.2008.

Рис.1. Индикатор KaufWMAcross

BvsB BvsB

Индикатор для торговли по тренду, выполненный в виде цветного облака.

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

Индикатор RegressionPolynomial с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BnB Exp_BnB

Эксперт Exp_BnB построен на основе сигналов трендового индикатора BnB.

SignalsDemo SignalsDemo

Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.