Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KaufWMAcross - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3949
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
BvsB
Индикатор для торговли по тренду, выполненный в виде цветного облака.RegressionPolynomial_HTF
Индикатор RegressionPolynomial с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_BnB
Эксперт Exp_BnB построен на основе сигналов трендового индикатора BnB.SignalsDemo
Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.