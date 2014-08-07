CodeBaseSeções
KaufWMAcross - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1674
Avaliação:
(34)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

John Smith

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o cruzamento de uma média móvel clássica com o indicador AMA de Kaufman.

O indicador original foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 01.05.2008.

Figura 1. O indicador KaufWMAcross

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11406

