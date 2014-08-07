Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
KaufWMAcross - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1674
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
John Smith
Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o cruzamento de uma média móvel clássica com o indicador AMA de Kaufman.
O indicador original foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 01.05.2008.
Figura 1. O indicador KaufWMAcross
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11406
Um indicador para seguidor de tendência de negociação aplicadas sob a forma de uma nuvem colorida.LarryWilliams_MinMax
Um indicador do MetaTrader 5 de pontos extremos de curto, médio e longo prazo criados com base no livro de Larry Williams "Long-term secrets to short-term trading".
O Expert Advisor Exp_BnB é baseado nos sinais do indicador de tendência BnB.Indicador Multi-Moeda com referência em USD
O indicador mostra o movimento das sete principais moedas em relação ao dólar.