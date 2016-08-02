CodeBaseKategorien
Indikatoren

KaufWMAcross - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten: 807
807
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

John Smith

Ein Signal Indikator der die Kreuzung von klassischen gleitenden Durchschnitten mit dem Kaufman's AMA Indikator verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 01.05.2008 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der KaufWMAcross Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11406

BvsB BvsB

Ein Indikator für trendfolgendes Handeln implementiert in Form einer farbigen Wolke.

LarryWilliams_MinMax LarryWilliams_MinMax

Ein MetaTrader 5 Indikator für kurz-, mittel- und langfristige Extrempunkte erstellt auf Basis des Buches "Long-term secrets to short-term trading" von Larry Williams.

Exp_BnB Exp_BnB

Der Exp_BnB Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators BnB.

SignalsDemo SignalsDemo

Der EA zeigt Informationen über verfügbare Handelssignal Features, erlaubt die Verwaltung deren Kopiereinstellungen und auch das abonnieren und kündigen von Signalen.