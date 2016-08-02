Echter Autor:

John Smith

Ein Signal Indikator der die Kreuzung von klassischen gleitenden Durchschnitten mit dem Kaufman's AMA Indikator verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 01.05.2008 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der KaufWMAcross Indikator

