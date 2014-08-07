CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_BnB - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1101
(26)
Exp_BnB.mq5 (7.28 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) ver
\MQL5\Indicators\
BnB.mq5 (6.95 KB) ver
El experto Exp_BnB está construido en base a las señales del indicador de tendencia BnB.

La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar el cambio de color de la nube del indicador.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador BnB.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Figura 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2013 en XAUUSD H4:

Figura 2. Gráfico de resultados de simulación

KaufWMAcross KaufWMAcross

Indicador de señal de semáforo con uso de los cruzamientos de la media móvil clásica con el indicador AMA de Kaufman.

BvsB BvsB

An indicator for trend following trading implemented in the form of a colored cloud.

Multi-Currency Indicator with USD reference Multi-Currency Indicator with USD reference

El indicador muestra el movimiento de las 7 principales divisas con respecto al dólar.

Exp_BvsB Exp_BvsB

El experto Exp_BvsB está construido en base a las señales del indicador de tendencia BvsB.