Multi-Currency Indicator with USD reference - indicador para MetaTrader 5

Kevan Wells | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1642
Ranking:
(46)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador muestra el movimiento de las 7 principales divisas con respecto al dólar.

Todas las divisas se normalizan con respecto a la cantidad de barras establecida y se suavizan de manera exponencial con el coeficiente k. El gráfico se actualiza consecutivamente aumentando el operador de incremento de periodo con respecto a la posición de inicio.

Las divisas Canadian Dollar, Swiss Franc y Japanese Yen tienen una cotización inversa y están representadas por una línea punteada.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11414

