Multi-Currency Indicator with USD reference

El indicador muestra el movimiento de las 7 principales divisas con respecto al dólar.

Todas las divisas se normalizan con respecto a la cantidad de barras establecida y se suavizan de manera exponencial con el coeficiente k. El gráfico se actualiza consecutivamente aumentando el operador de incremento de periodo con respecto a la posición de inicio.

Las divisas Canadian Dollar, Swiss Franc y Japanese Yen tienen una cotización inversa y están representadas por una línea punteada.

