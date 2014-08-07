Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Multi-Currency Indicator with USD reference - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el movimiento de las 7 principales divisas con respecto al dólar.
Todas las divisas se normalizan con respecto a la cantidad de barras establecida y se suavizan de manera exponencial con el coeficiente k. El gráfico se actualiza consecutivamente aumentando el operador de incremento de periodo con respecto a la posición de inicio.
Las divisas Canadian Dollar, Swiss Franc y Japanese Yen tienen una cotización inversa y están representadas por una línea punteada.
