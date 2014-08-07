Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
LarryWilliams_MinMax - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2177
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de extremos a corto, medio y largo plazo, según el libro de Larry Williams "Secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo" para MetaTrader 5.
Losmáximos a corto plazo quedan registrados en barras, si:
- El máximo de la barra es mayor o igual al pico a la izquierda y mayor que el pico a la derecha
- Con IgnoreInsideBars = true: Las barras colindantes no deben ser interiores. Si son interiores, miramos las barras que les sigan. Con IgnoreInsideBars = false: Las barras interiores se consideran habituales y participan en la formación de los extremos. Se puede ver la diferencia con la ayuda de las figuras 1 y 2.
Los máximos a medio plazo quedan registrados en barras, si:
- En la barra dada hay un máximo a corto plazo;
- Si los máximos a corto plazo más cercanos, a la izquierda y a la derecha están por debajo del pico de la barra dada.
Los máximos a largo plazo quedan registrados en barras, si:
- En la barra dada hay un máximo a medio plazo;
- Si los máximos a medio plazo más cercanos, a la izquierda y a la derecha están por debajo del pico de la barra dada.
Para los mínimos la situación se da a la inversa.
El indicador funciona sólo en las barras formadas.
Imágenes:
Figura 1. Ejemplo de funcionamiento con IgnoreInsideBars = true
Figura 2. Ejemplo de funcionamiento con IgnoreInsideBars = false
Uso:
El indicador se puede utilizar para determinar los niveles de precios significativos, para la formalización de la determinación de la tendencia según los extremos y etc.
Para МetaТrader 4 existe un indicador semejante: una versión corregida del indicador de extremos de L.Williams.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11401
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador SimpleBars.RegressionPolynomial_HTF
Indicador RegressionPolynomial con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
An indicator for trend following trading implemented in the form of a colored cloud.KaufWMAcross
Indicador de señal de semáforo con uso de los cruzamientos de la media móvil clásica con el indicador AMA de Kaufman.