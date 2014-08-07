Indicador de extremos a corto, medio y largo plazo, según el libro de Larry Williams "Secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo" para MetaTrader 5.

Losmáximos a corto plazo quedan registrados en barras, si:

El máximo de la barra es mayor o igual al pico a la izquierda y mayor que el pico a la derecha Con IgnoreInsideBars = true: Las barras colindantes no deben ser interiores. Si son interiores, miramos las barras que les sigan. Con IgnoreInsideBars = false: Las barras interiores se consideran habituales y participan en la formación de los extremos. Se puede ver la diferencia con la ayuda de las figuras 1 y 2.

Los máximos a medio plazo quedan registrados en barras, si:

En la barra dada hay un máximo a corto plazo; Si los máximos a corto plazo más cercanos, a la izquierda y a la derecha están por debajo del pico de la barra dada.

Los máximos a largo plazo quedan registrados en barras, si:

En la barra dada hay un máximo a medio plazo; Si los máximos a medio plazo más cercanos, a la izquierda y a la derecha están por debajo del pico de la barra dada.

Para los mínimos la situación se da a la inversa.

El indicador funciona sólo en las barras formadas.

Imágenes:

Figura 1. Ejemplo de funcionamiento con IgnoreInsideBars = true

Figura 2. Ejemplo de funcionamiento con IgnoreInsideBars = false

Uso:

El indicador se puede utilizar para determinar los niveles de precios significativos, para la formalización de la determinación de la tendencia según los extremos y etc.

Para МetaТrader 4 existe un indicador semejante: una versión corregida del indicador de extremos de L.Williams.