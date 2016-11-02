ラリーウィリアムズの「Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標

色付きの雲の形として表されるトレンド追跡指標。

Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。

このEAは利用可能な売買シグナルの機能の詳細を示し、それらのコピーの設定を管理するだけでなく、シグナルコピーのサブスクライブ/サブスクライブ解除を可能にします。