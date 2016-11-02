無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KaufWMAcross - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 867
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
John Smith
カウフマン AMA指標を古典的な移動平均の交差を使用するセマフォシグナル指標
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2008年5月1日に発表されました。
図1 KaufWMAcross指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11406
BvsB
色付きの雲の形として表されるトレンド追跡指標。LarryWilliams_MinMax
ラリーウィリアムズの「Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標
Exp_BnB
Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。SignalsDemo
このEAは利用可能な売買シグナルの機能の詳細を示し、それらのコピーの設定を管理するだけでなく、シグナルコピーのサブスクライブ/サブスクライブ解除を可能にします。