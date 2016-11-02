コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KaufWMAcross - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

John Smith

カウフマン AMA指標を古典的な移動平均の交差を使用するセマフォシグナル指標

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2008年5月1日に発表されました。

図1　KaufWMAcross指標

図1　KaufWMAcross指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11406

