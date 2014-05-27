CodeBaseРазделы
BvsB - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4643
(26)
Реальный автор:

BECEMAL

Индикатор для торговли по тренду, выполненный в виде цветного облака. Открываем позицию при изменении цвета. Монотонное схождение линий указывает на угасание тренда.

Индикатор по сути является объединением индикаторов силы быков и медведей, один из которых перевернут.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 20.03.2012.

Рис.1. Индикатор BvsB

RegressionPolynomial_HTF RegressionPolynomial_HTF

Индикатор RegressionPolynomial с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BackgroundCandle_SimpleBars_HTF BackgroundCandle_SimpleBars_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с показаниями индикатора SimpleBars.

KaufWMAcross KaufWMAcross

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений классической скользящей средней с индикатором AMA Кауфмана.

Exp_BnB Exp_BnB

Эксперт Exp_BnB построен на основе сигналов трендового индикатора BnB.