BvsB - индикатор для MetaTrader 5
- 4643
Реальный автор:
BECEMAL
Индикатор для торговли по тренду, выполненный в виде цветного облака. Открываем позицию при изменении цвета. Монотонное схождение линий указывает на угасание тренда.
Индикатор по сути является объединением индикаторов силы быков и медведей, один из которых перевернут.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 20.03.2012.
Рис.1. Индикатор BvsB
