実際の著者：

BECEMAL

色付きの雲の形として表されるトレンド追跡指標。色が変わったらポジションを開けます。線の着実な収束はトレンドの弱まりを示しています。

この指標はそのうちの一つが上下逆さまになった状態でベアパワーとブルパワー指標を結合します。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年3月20日にコードベースに公開されました。

図1 BvsB指標