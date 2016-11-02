無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
BvsB - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
BECEMAL
色付きの雲の形として表されるトレンド追跡指標。色が変わったらポジションを開けます。線の着実な収束はトレンドの弱まりを示しています。
この指標はそのうちの一つが上下逆さまになった状態でベアパワーとブルパワー指標を結合します。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2012年3月20日にコードベースに公開されました。
図1 BvsB指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11405
LarryWilliams_MinMax
ラリーウィリアムズの「Long-term secrets to short-term trading（短期売買への長期の秘密）」に基づいて作成された短/中/長期の極値のMetaTrader 5 指標BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
この指標はSimpleBarst指標の値に応じてより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描きます。
KaufWMAcross
カウフマンAMA指標を古典的な移動平均の交差を使用するセマフォシグナル指標Exp_BnB
Exp_BnBエキスパートアドバイザーはBnBトレンド指標によって生成されたシグナルに基づいています。