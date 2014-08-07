Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador SimpleBars.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color verde o rojo, y la sombra adquirirá color verde claro o naranja, respectivamente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador SimpleBars.mq5.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11399
