BvsB - MetaTrader 5脚本

真实作者:

BECEMAL

一款以云图形式绘制的趋势跟踪交易指标。当颜色改变，开仓。线条单调收敛表明下跌趋势。

这款指标实际上组合了多头和空头能量指标，两者相互颠倒。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 20.03.2012。

图例 1. 该 BvsB 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11405

