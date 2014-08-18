请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
BECEMAL
一款以云图形式绘制的趋势跟踪交易指标。当颜色改变，开仓。线条单调收敛表明下跌趋势。
这款指标实际上组合了多头和空头能量指标，两者相互颠倒。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 20.03.2012。
图例 1. 该 BvsB 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11405
