BECEMAL

Um indicador para seguidor de tendência de negociação aplicadas sob a forma de uma nuvem colorida. Abra uma posição quando a cor se alterar. A convergência monotônica das linhas indica um enfraquecimento da tendência.

Este indicador é, na verdade, uma combinação dos indicadores poder do touro (bull) e urso (bear), na qual um deles é o inverso do outro.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 20.03.2012.

Figura 1. O indicador BvsB