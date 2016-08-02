und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BvsB - Indikator für den MetaTrader 5
- 821
Echter Autor:
BECEMAL
Ein Indikator für trendfolgendes Handeln implementiert in Form einer farbigen Wolke. Öffnen Sie eine Position, wenn sich die Farbe ändert. Monotone Konvergenz der Linien zeigen einen nachlassenden Trend an.
Der Indikator ist eine Kombination aus den Bull und Bear Power Indikatoren, wovon einer auf dem Kopf steht.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 20.03.2012.
Abbildung 1. Der BvsB Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11405
