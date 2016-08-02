und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 851
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des SimpleBars Indikators farbig gefüllt.
Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerzen in grün oder rot gezeichnet, die Schatten werden in hellgrün oder orange gezeichnet.
Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei SimpleBars.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11399
Der XVolume Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.RegressionPolynomial_HTF
Der RegressionPolynomial Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Ein MetaTrader 5 Indikator für kurz-, mittel- und langfristige Extrempunkte erstellt auf Basis des Buches "Long-term secrets to short-term trading" von Larry Williams.BvsB
Ein Indikator für trendfolgendes Handeln implementiert in Form einer farbigen Wolke.