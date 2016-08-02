Der Indikator zeichnet Kerzen größerer TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke unter Verwendung der DRAW_FILLING Buffers. Rechtecke werden in Übereinstimmung mit den Werten des SimpleBars Indikators farbig gefüllt.

Abhängig von der Trendrichtung wird der Körper der Kerzen in grün oder rot gezeichnet, die Schatten werden in hellgrün oder orange gezeichnet.

Der Indikator benötigt die compilierte Indikatordatei SimpleBars.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Indikator BackgroundCandle_SimpleBars_HTF