Indicadores

MaByMaSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1237
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
MaByMaSignal.mq5 (10.39 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

excelf

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruce de los movings obtenidos mediante dos promediaciones consecutivas.

Figura 1. Indicador MaByMaSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11346

