MaByMaSignal - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
excelf
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruce de los movings obtenidos mediante dos promediaciones consecutivas.
Figura 1. Indicador MaByMaSignal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11346
Nube de color con uso de dos promediaciones consecutivas de la serie de precio.ImportantInformation
El indicador muestra en la pantalla información importante y de utilidad: 1. Hora: actual, local, gmt; 2. Sobre la cuenta: Tipo de cuenta, valor del apalancamiento, valor del saldo actual, valor de la equidad actual; 3. Sobre el símbolo: Spread, swaps, coste del tick, lotes mínimos y máximos ampliados en la cuenta.
Indicador RegressionPolynomial con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador SimpleBars.