Indicadores

RegressionPolynomial_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1301
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
RegressionPolynomial.mq5 (12.55 KB) ver
RegressionPolynomial_HTF.mq5 (11.71 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador RegressionPolynomial con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador RegressionPolynomial.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador RegressionPolynomial_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11397

