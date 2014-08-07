Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RegressionPolynomial_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador RegressionPolynomial con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador RegressionPolynomial.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo de cruce de los movings obtenidos mediante dos promediaciones consecutivas.MaByMa
Nube de color con uso de dos promediaciones consecutivas de la serie de precio.
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, de acuerdo con las indicaciones del indicador SimpleBars.LarryWilliams_MinMax
Indicador de extremos a corto, medio y largo plazo, según el libro de Larry Williams "Secretos a largo plazo para el comercio a corto plazo" para MetaTrader 5.