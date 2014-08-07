Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1621
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos por uma cor de acordo com os valores do indicador SimpleBars.
Dependendo da direção da tendência o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, as sombras são pintadas na cor limão ou laranja.
O indicador exige o arquivo SimpleBars.mq5 compilado para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Figura 1. Indicador BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11399
O indicador RegressionPolynomial com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.SimpleBars
O indicador colore as velas com base nas máximas e mínimas das barras anteriores.
Um indicador do MetaTrader 5 de pontos extremos de curto, médio e longo prazo criados com base no livro de Larry Williams "Long-term secrets to short-term trading".BvsB
Um indicador para seguidor de tendência de negociação aplicadas sob a forma de uma nuvem colorida.