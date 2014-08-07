O indicador desenha velas de um período de tempo maior, como retângulos coloridos usando os buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são preenchidos por uma cor de acordo com os valores do indicador SimpleBars.

Dependendo da direção da tendência o corpo da vela é pintado em verde ou vermelho, as sombras são pintadas na cor limão ou laranja.

O indicador exige o arquivo SimpleBars.mq5 compilado para a operação. Coloque-o em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Figura 1. Indicador BackgroundCandle_SimpleBars_HTF