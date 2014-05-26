Ставь лайки и следи за новостями
BackgroundCandle_SimpleBars_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3321
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора SimpleBars.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в зелёный или красный цвета, а теней в салатовый или оранжевый соответственно.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора SimpleBars.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_SimpleBars_HTF
