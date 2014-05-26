CodeBaseРазделы
Индикаторы

BackgroundCandle_SimpleBars_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3321
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора SimpleBars.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в зелёный или красный цвета, а теней в салатовый или оранжевый соответственно.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора SimpleBars.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_SimpleBars_HTF

