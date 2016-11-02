この指標は DRAW_FILLING バッファを使用して色で塗られた長方形としてより長い時間枠のローソク足を描画します。長方形はSimpleBars指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体は緑または赤、ヒゲは石灰または橙色で塗られています。

この指標の操作はコンパイルされたSimpleBars.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BackgroundCandle_SimpleBars_HTF指標