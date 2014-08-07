Autor real:

excelf

Nube de color con uso de dos promediaciones consecutivas de la serie de precio.

La esencia del indicador consiste en que una media móvil va por encima de otra media móvil. Se trata de una alternativa a las dos medias móviles en los sistemas comerciales de tendencia sencillos. Las investigaciones llevadas a cabo por el autor demuestran con claridad que existe una ventaja significativa de este sistema de señales sobre el sistema de dos medias móviles, por eso recomienda a todos los traders que usan el cruce de las medias móviles que se pasen al indicador MaByMa.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_termial\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 30.03.2012.

Figura 1. Indicador MaByMa