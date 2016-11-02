コードベースセクション
実際の著者：

excelf

価格シリーズの2つの連続平均値を使用して色付けられた雲。

指標のアイデアは、別の移動平均の移動平均です。これは、単純なトレンドを持つ取引システム内での2つの移動平均に代わる良い選択肢です。著者の研究は明らかに、このシグナル伝達システムの2つの移動平均値に基づいたシステムと比較しての重要な利点を示しています 。したがって、著者は移動平均線の交差を使用しているすべてのトレーダーがMaByMaに切り替えることを推奨します。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年3月30日に発表されました。

図1　MaByMa指標

図1　MaByMa指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11342

