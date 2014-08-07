CodeBaseSecciones
ATR_Normalize_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
959
(33)
ATR_Normalize.mq5 (8.36 KB) ver
ATR_Normalize_HTF.mq5 (11.76 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Indicador ATR_Normalize con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ATR_Normalize.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador ATR_Normalize_HTF

ATR_Normalize ATR_Normalize

Rango verdadero normalizado de Larry Williams.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Indicador Range_Rider con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ImportantInformation ImportantInformation

El indicador muestra en la pantalla información importante y de utilidad: 1. Hora: actual, local, gmt; 2. Sobre la cuenta: Tipo de cuenta, valor del apalancamiento, valor del saldo actual, valor de la equidad actual; 3. Sobre el símbolo: Spread, swaps, coste del tick, lotes mínimos y máximos ampliados en la cuenta.

MaByMa MaByMa

Nube de color con uso de dos promediaciones consecutivas de la serie de precio.