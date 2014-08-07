CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MaByMa - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1775
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
MaByMa.mq5 (8.05 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

excelf

Uma nuvem colorida usando duas médias consecutivas da série de preços.

A idéia do indicador: uma média móvel de outra média móvel. Esta é uma boa alternativa para duas médias móveis em um sistemas de negociação de tendência simples. Os estudos do autor mostram claramente vantagens significativas deste sistema de sinalização, em comparação com um sistema baseado em duas médias móveis - portanto, o autor recomenda que todos os traders que usam o cruzamento de médias móveis devem mudar para o MaByMa.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador original foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 30/03/2013.

Figura 1. O indicador MaByMa

Figura 1. O indicador MaByMa

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11342

InformaçãoImportante InformaçãoImportante

O indicador mostra as informações sobre o tempo e as propriedades da conta.

ATR_Normalize_HTF ATR_Normalize_HTF

O indicador ATR_Normalize com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

MaByMaSignal MaByMaSignal

Um indicador de sinal do tipo semáforo que utiliza o algoritmo de cruzamento de duas médias móveis obtidos a partir de duas médias consecutivas.

BnB BnB

O indicador mostra o poder dos touros e ursos.