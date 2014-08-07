Participe de nossa página de fãs
MaByMa - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1775
- 1775
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
excelf
Uma nuvem colorida usando duas médias consecutivas da série de preços.
A idéia do indicador: uma média móvel de outra média móvel. Esta é uma boa alternativa para duas médias móveis em um sistemas de negociação de tendência simples. Os estudos do autor mostram claramente vantagens significativas deste sistema de sinalização, em comparação com um sistema baseado em duas médias móveis - portanto, o autor recomenda que todos os traders que usam o cruzamento de médias móveis devem mudar para o MaByMa.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador original foi desenvolvido na linguagem MQL4 e publicado na Base de Código em 30/03/2013.
Figura 1. O indicador MaByMa
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11342
