Реальный автор:

excelf

Цветное облако с использованием двух последовательных усреднений ценового ряда.

Суть индикатора: скользящая средняя по другой скользящей средней. Отличная альтернатива двум скользящим средним в простых трендовых торговых системах. Проведенные автором исследования четко показывают значительные преимущества данной сигнальной системы над системой на основе двух скользящих средних - поэтому он рекомендует всем трейдерам, которые пользуется пересечениями скользящих средних, перейти на индикатор MaByMa.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 30.03.2012.

Рис.1. Индикатор MaByMa