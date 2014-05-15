CodeBaseРазделы
MaByMa - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2706
(35)
Реальный автор:

excelf

Цветное облако с использованием двух последовательных усреднений ценового ряда.

Суть индикатора: скользящая средняя по другой скользящей средней. Отличная альтернатива двум скользящим средним в простых трендовых торговых системах. Проведенные автором исследования четко показывают значительные преимущества данной сигнальной системы над системой на основе двух скользящих средних - поэтому он рекомендует всем трейдерам, которые пользуется пересечениями скользящих средних, перейти на индикатор MaByMa.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 30.03.2012.

Рис.1. Индикатор MaByMa

Range Rider Range Rider

Индикатор отношения двух истинных диапазонов от Ларри Уильямса.

ATR_Normalize ATR_Normalize

Нормализованный истинный диапазон от Ларри Уильямса.

Range_Rider_HTF Range_Rider_HTF

Индикатор Range_Rider с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ATR_Normalize_HTF ATR_Normalize_HTF

Индикатор ATR_Normalize с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.