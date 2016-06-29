und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MaByMa - Indikator für den MetaTrader 5
- 714
Echter Autor:
excelf
Eine farbige Wolke die zwei aufeinanderfolgende Durvchschnitte der Preiszeitreihe verwendet.
Die Idee des Indikators: ein gleitender Durchschnitt eine anderen gleitenden Durchschnitts. Das ist eine gute Alternative für zwei gleitende Durchschnitte in einem einfachen Trendhandelssystem. Die Studien des Autors zeigen eindeutig erhebliche Vorteile diese Signalsystems im Vergleich zu einem System, das auf zwei gleitenden Durchschnitten basiert - der Autor empfiehlt daher, dass alle Händler, die die Kreuzung von gleitenden Durchschnitten verwenden zu MaByMa wechseln.
Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 30.03.2013 veröffentlicht.
Abbildung 1. Der MaByMa Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11342
