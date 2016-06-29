CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

MaByMa - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MaByMa.mq5 (8.05 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Echter Autor:

excelf

Eine farbige Wolke die zwei aufeinanderfolgende Durvchschnitte der Preiszeitreihe verwendet.

Die Idee des Indikators: ein gleitender Durchschnitt eine anderen gleitenden Durchschnitts. Das ist eine gute Alternative für zwei gleitende Durchschnitte in einem einfachen Trendhandelssystem. Die Studien des Autors zeigen eindeutig erhebliche Vorteile diese Signalsystems im Vergleich zu einem System, das auf zwei gleitenden Durchschnitten basiert - der Autor empfiehlt daher, dass alle Händler, die die Kreuzung von gleitenden Durchschnitten verwenden zu MaByMa wechseln.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 30.03.2013 veröffentlicht.

Abbildung 1. Der MaByMa Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11342

ImportantInformation ImportantInformation

Der Indikator zeigt Informationen über Zeit und Kontoeigenschaften.

ATR_Normalize_HTF ATR_Normalize_HTF

Der ATR_Normalize Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

MaByMa_HTF MaByMa_HTF

Der MaByMa Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_MaByMa Exp_MaByMa

Der Exp_MaByMa EA basiert auf den Signalen des MaByMa Trend Indikators.