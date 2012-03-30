CodeBaseРазделы
MaByMa - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
17545
(11)
Предлагаю вашему вниманию на удивление простой и понятный индикатор.

Суть индикатора: скользящая средняя по другой скользящей средней. Отличная альтернатива двум скользящим средним в простых трендовых торговых системах. Проведенные мной исследования четко показывают значительные преимущества данной сигнальной системы над системой на основе двух скользящих средних - поэтому он рекомендуется всем трейдерам, которые пользуется пересечениями скользящих средних, перейти на индикатор MaByMa.

Основное преимущество индикатора в том, что советники на его основе могут очень быстро тестироваться и оптимизироваться. Странно, что такая простая идея до сих пор не используется в трейдерcком сообществе. Также в коде индикатора есть функция getMaByMaValue - она пригодиться, если вы захотите использовать индикатор в советнике без использования iCustom.

Непосредственно сам индикатор

На рисунках хорошо видно, что индикатор дает сигнал значительно раньше, чем пересечение МА - причина в том, что линии не "идут" в одном направлении как это хорошо видно на рисунке сверху - снизу MaByMa

Исправил ошибку в функции indicators.getMaByMaValue


