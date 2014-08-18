代码库部分
MaByMa - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
MaByMa.mq5 (8.05 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
真实作者:

excelf

两条价格序列的连续平均值形成的彩色云图。

指标思路: 均值的均值。在简单交易系统中，它可以很好的替代两条均线。作者的研究清楚地表明，该信号系统明显优于基于两条均线的系统 - 因此，作者建议所有使用均线交叉的交易者切换到 MaByMa。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 代码基地 30.03.2013。

图例 1. 该 MaByMa 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11342

