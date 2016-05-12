CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_MaRsi-Trigger - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
901
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
marsi-trigger.mq5 (7.39 KB) ansehen
colormarsi-trigger.mq5 (7.55 KB) ansehen
exp_marsi-trigger.mq5 (9.38 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_MaRsi-Trigger Expert Advisor realisiert ein Handelssystem basierend auf dem MaRsi-Trigger Indikator mit drei Markt-Zuständen. Es wird ein Signal gebildet, wenn eine Bar schließt und es eine Änderungen in der Trendrichtung gibt, welche von dem Indikator festgestellt wird. Um den Expert Advisor möglichst schnell zu machen, wurde der MaRsi-Trigger Indikator in diesem Experten selbst nicht verwendet. Aus diesem Grunde wurde der Code auf der Basis der ersten technischen Indikatoren implementiert und der ColorMaRsi-Trigger Indikator wird nur für die Visualisierung bei Tests verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1129

CloseSeries CloseSeries

Dieser Indikator zeigt eine Serie von interne, externe und einzeln gerichtete Ausstiegspunkte für das kurzfristige Trend-Trading an

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

Der MultiMaRsiSignal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der fünf MaRsi-Trigger Indikatorenwerte von unterschiedlichen Timeframes an

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

Eine Standard-Version OSMA Indikators, dem eine feste Timeframe zugewiesen werden kann, welche nicht der Timeframe des Charts entsprechen muss und wo die Mittelungs-Algorithmen verändert werden können.

AC_HTF AC_HTF

Bill William's accelerator (Beschleunigungs Oszillator), welcher in einer höheren Timeframe berechnet und in einer kleineren Timeframe angezeigt wird.