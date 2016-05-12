Der Exp_MaRsi-Trigger Expert Advisor realisiert ein Handelssystem basierend auf dem MaRsi-Trigger Indikator mit drei Markt-Zuständen. Es wird ein Signal gebildet, wenn eine Bar schließt und es eine Änderungen in der Trendrichtung gibt, welche von dem Indikator festgestellt wird. Um den Expert Advisor möglichst schnell zu machen, wurde der MaRsi-Trigger Indikator in diesem Experten selbst nicht verwendet. Aus diesem Grunde wurde der Code auf der Basis der ersten technischen Indikatoren implementiert und der ColorMaRsi-Trigger Indikator wird nur für die Visualisierung bei Tests verwendet.

Abbildung 1. Die Darstellung historischer Trades in dem Chart

Testergebnisse für 2011 mit USDCHF H4:

Abbildung 2. Chart mit Testergebnissen