请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_MaRsi-Trigger - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1416
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此自动交易程序 Exp_MaRsi-Trigger 交易系统基于 MaRsi-Trigger 指标的三个市场状态实现。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，信号形成。为了获得交易信号，以加速 EA 的工作，MaRsi-触发指标不是在 EA 自身中使用。出于这个目的，代码在初始技术指标的基础上实现，而 ColorMaRsi-触发器指标仅在可视化测试交易系统时激活。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1129
MaRsi-Trigger
此触发指标有三个状态: 上升, 下降和横盘Exp_BuySell
此交易系统基于的信号，采自 BuySell 信号量，信号，趋势指标。
Exp_CMO
此交易系统基于的信号，来自 CMO 振荡器。Exp_CoeffofLine_true
此 Exp_CoeffofLine_true 自动交易程序基于 CoeffofLine_true 指标。在柱线收盘时，如果直方图突破它的零轴，则形成执行交易的信号。