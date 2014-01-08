代码库部分
EA

Exp_MaRsi-Trigger - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1416
(15)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
marsi-trigger.mq5 (7.39 KB) 预览
colormarsi-trigger.mq5 (7.55 KB) 预览
exp_marsi-trigger.mq5 (9.38 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
此自动交易程序 Exp_MaRsi-Trigger 交易系统基于 MaRsi-Trigger 指标的三个市场状态实现。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，信号形成。为了获得交易信号，以加速 EA 的工作，MaRsi-触发指标不是在 EA 自身中使用。出于这个目的，代码在初始技术指标的基础上实现，而 ColorMaRsi-触发器指标仅在可视化测试交易系统时激活。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1129

