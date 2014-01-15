CodeBaseSeções
Exp_MaRsi-Trigger - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor Exp_MaRsi-Trigger se baseia no indicador MaRsi-Trigger, que fornece os três estados do mercado. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há uma mudança na direção da tendência do indicador. A fim de acelerar o trabalho do Expert Advisor em obter os sinais de negociação, o indicador Marsi-Trigger não é usado no Expert Advisor em si. Para estes fins, o código é implementado com base nos indicadores técnicos iniciais e o indicador ColorMaRsi-Trigger é ativado somente para visualização ao testar o sistema de negociação.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1129

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

O indicador MultiMaRsiSignal indicador exibe informações sobre as tendências ativas usando o valor de cinco indicadores MaRsi-Trigger de diferentes períodos de tempos.

iWPR_HTF iWPR_HTF

Indicador Variação Percentual de Larry Williams desenhado na forma de zigzag. O indicador pode ser calculado e ajustado em um período de tempo fixo, diferente do gráfico.

Exp_CMO Exp_CMO

Sistem de negócios baseado nos sinais retirados do oscilador CMO.

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

Expert Advisor sobre o indicador T3MA-ALARME.