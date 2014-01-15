Participe de nossa página de fãs
Exp_MaRsi-Trigger - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Exp_MaRsi-Trigger se baseia no indicador MaRsi-Trigger, que fornece os três estados do mercado. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há uma mudança na direção da tendência do indicador. A fim de acelerar o trabalho do Expert Advisor em obter os sinais de negociação, o indicador Marsi-Trigger não é usado no Expert Advisor em si. Para estes fins, o código é implementado com base nos indicadores técnicos iniciais e o indicador ColorMaRsi-Trigger é ativado somente para visualização ao testar o sistema de negociação.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1129
