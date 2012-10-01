CodeBaseРазделы
Exp_MaRsi-Trigger - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2953
(15)
В эксперте Exp_MaRsi-Trigger реализована торговая система на основе индикатора трёх состояний рынка MaRsi-Trigger. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления тренда, которое фиксирует индикатор. В самом эксперте для получения торговых сигналов для повышения быстродействия эксперта сам индикатор MaRsi-Trigger не используется. Для этих целей реализован код на исходных технических индикаторах, а индикатор ColorMaRsi-Trigger задействован только для визуализации при тестировании торговой системы.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_CMO Exp_CMO

Торговая система, построенная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора CMO

T3MA(MTC) T3MA(MTC)

Эксперт на индикаторе T3MA-ALARM

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

Индикатор MultiMaRsiSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения пяти индикаторов MaRsi-Trigger с разных таймфреймов.

Breakout Bars Trend Breakout Bars Trend

Альтернативный индикатор для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов.