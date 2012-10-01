Ставь лайки и следи за новостями
Exp_MaRsi-Trigger - эксперт для MetaTrader 5
В эксперте Exp_MaRsi-Trigger реализована торговая система на основе индикатора трёх состояний рынка MaRsi-Trigger. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления тренда, которое фиксирует индикатор. В самом эксперте для получения торговых сигналов для повышения быстродействия эксперта сам индикатор MaRsi-Trigger не используется. Для этих целей реализован код на исходных технических индикаторах, а индикатор ColorMaRsi-Trigger задействован только для визуализации при тестировании торговой системы.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
