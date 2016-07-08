コードベースセクション
Exp_MaRsi-Trigger - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_MaRsi-Triggerエキスパートアドバイザーは市場の3つの状態を示す MaRsi-Trigger指標に基づいた取引システムを実現します。指標により固定されたトレンド方向の変化があった場合にバーが閉じるときにシグナルが形成されます。売買シグナルがエキスパートアドバイザーの作業を高速化するために、MaRsi-Triggerはエキスパートアドバイザー自体では使用されません。これらの目的のためには、コードは最初のテクニカル指標に基づいて実装されていて、ColorMaRsi-Trigger指標は取引システムをテストする場合にのみ可視化のために活性化されます。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート

CloseSeries CloseSeries

この指標は、内部、外部、および一方向を向いたクロージングのシリーズを表示し、短期的なトレンド取引のエグジットを示します。

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

MultiMaRsiSignal指標は異なる時間枠での5つのMaRsi-Trigger指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

平均化アルゴリズムを変更することができ、チャートの期間とは異なる値に固定された時間枠内に配置することができるOSMA指標の標準バージョン。

AC_HTF AC_HTF

高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズアクセラレータ（アクセラレータオシレータ）。