Exp_MaRsi-Triggerエキスパートアドバイザーは市場の3つの状態を示す MaRsi-Trigger指標に基づいた取引システムを実現します。指標により固定されたトレンド方向の変化があった場合にバーが閉じるときにシグナルが形成されます。売買シグナルがエキスパートアドバイザーの作業を高速化するために、MaRsi-Triggerはエキスパートアドバイザー自体では使用されません。これらの目的のためには、コードは最初のテクニカル指標に基づいて実装されていて、ColorMaRsi-Trigger指標は取引システムをテストする場合にのみ可視化のために活性化されます。

図1。チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2。検証結果のチャート