Breakout Bars Trend

Se crea como una alternativa a MA para determinar dirección de la tendencia y es una clase de "híbrido" entre un retroceso lineal y el indicador iMovment (https://www.mql5.com/es/code/99). La diferencia de la última es que el delta es el parámetro de retroceso y no se deposita sobre el precio de cierre, los llamados extremos, por ejemplo máximo y mínimo. Al mismo tiempo la condición de inversión no es sólo delta, sino la barra de ruptura, es decir, la ruptura de un cierto nivel de precio. La barra de ruptura (barra con cierre "puro") quiere decir la barra cuyo cierre está por encima del máximo o por debajo del mínimo de la barra anterior. El aislamiento de estas barras es similar a la aparición de una nueva caja en el gráfico de (tres) inversión lineal.

El buffer SeriesBuffer se añade al indicador en el que es escrito el número de barras de ruptura de cada tendencia en todo momento así que el Asesor Experto puede tener este dato. Además el indicador puede mostrar el número de las barras de ruptura para las diversas últimas inversiones.



Parámetros:

Delta - la distancia en pips para el cambio de tendencia.

Muestra el tamaño de la serie - se mostrará el número de barras de ruptura de las últimas series n (giros o inversiones). Los datos se muestran en la esquina superior izquierda en forma de comentario.



Número de series - el número de la última serie que mostrar. Sólo tiene sentido si el parámetro anterior está activo (true).



Recomendaciones: