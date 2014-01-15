Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Breakout Bars Trend - indicador para MetaTrader 5
Se crea como una alternativa a MA para determinar dirección de la tendencia y es una clase de "híbrido" entre un retroceso lineal y el indicador iMovment (https://www.mql5.com/es/code/99). La diferencia de la última es que el delta es el parámetro de retroceso y no se deposita sobre el precio de cierre, los llamados extremos, por ejemplo máximo y mínimo. Al mismo tiempo la condición de inversión no es sólo delta, sino la barra de ruptura, es decir, la ruptura de un cierto nivel de precio. La barra de ruptura (barra con cierre "puro") quiere decir la barra cuyo cierre está por encima del máximo o por debajo del mínimo de la barra anterior. El aislamiento de estas barras es similar a la aparición de una nueva caja en el gráfico de (tres) inversión lineal.
El buffer SeriesBuffer se añade al indicador en el que es escrito el número de barras de ruptura de cada tendencia en todo momento así que el Asesor Experto puede tener este dato. Además el indicador puede mostrar el número de las barras de ruptura para las diversas últimas inversiones.
Parámetros:
- Delta - la distancia en pips para el cambio de tendencia.
- Muestra el tamaño de la serie - se mostrará el número de barras de ruptura de las últimas series n (giros o inversiones). Los datos se muestran en la esquina superior izquierda en forma de comentario.
- Número de series - el número de la última serie que mostrar. Sólo tiene sentido si el parámetro anterior está activo (true).
Recomendaciones:
- El propósito principal es la definición de la dirección de la tendencia que implica el uso de otros ajustes para determinar los puntos de entrada/salida.
- Se puede utilizar independientemente. Por ejemplo, si las últimas 3-4 series incluyen no más de 1-3 barras de ruptura nos indica un estado plano del mercado y sin dirección definida, después de esto lo más probable es que aparezca una tendencia "prolongada". En la imagen de arriba de la esquina superior izquierda, vemos una serie de 2, 3, -3 después de ésta se genera una tendencia con 20 barras de ruptura (sobre unos 6000 pips en el siguiente giro). El parámetro de inversión en el ejemplo dado es de 1500.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1144
