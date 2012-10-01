CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiMaRsiSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор MultiMaRsiSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения пяти индикаторов MaRsi-Trigger с разных таймфреймов.

Каждому индикатору MaRsi-Trigger соответствует одна из пяти линий индикатора. Если индикатор MaRsi-Trigger показывает рост, то цвет линии зелёный, если падает - розовый. Флэтовое состояние окрашивает линию в серый цвет. Цветные ромбы на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1 Индикатор MultiMaRsiSignal

Exp_MaRsi-Trigger Exp_MaRsi-Trigger

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с трендового индикатора MaRsi-Trigger

Exp_CMO Exp_CMO

Торговая система, построенная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора CMO

Breakout Bars Trend Breakout Bars Trend

Альтернативный индикатор для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов.

Усреднитель по BUY и SELL одновременно Усреднитель по BUY и SELL одновременно

Эксперт работает на принципе усреднителя. Одновременно в обоих направлениях. Вычисляет отдельно обем для BUY и SELL. Разделяет полученный объем в соответствии с заданным "процентом сохранения". Она единствено реагирует на заданое "изменение цену".