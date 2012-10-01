Ставь лайки и следи за новостями
MultiMaRsiSignal - индикатор для MetaTrader 5
- 3042
Индикатор MultiMaRsiSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения пяти индикаторов MaRsi-Trigger с разных таймфреймов.
Каждому индикатору MaRsi-Trigger соответствует одна из пяти линий индикатора. Если индикатор MaRsi-Trigger показывает рост, то цвет линии зелёный, если падает - розовый. Флэтовое состояние окрашивает линию в серый цвет. Цветные ромбы на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1 Индикатор MultiMaRsiSignal
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с трендового индикатора MaRsi-TriggerExp_CMO
Торговая система, построенная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора CMO
Альтернативный индикатор для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов.Усреднитель по BUY и SELL одновременно
Эксперт работает на принципе усреднителя. Одновременно в обоих направлениях. Вычисляет отдельно обем для BUY и SELL. Разделяет полученный объем в соответствии с заданным "процентом сохранения". Она единствено реагирует на заданое "изменение цену".