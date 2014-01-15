CodeBaseSecciones
Promediador sobre compra y venta simultáneamente - Asesor Experto para MetaTrader 5

El Asesor Experto opera con el principio de Media Móvil. Simultáneamente en ambas direcciones. El volumen para la compra y la venta se calculan separadamente.
Se divide el volumen recibido de acuerdo con el dado "porcentaje de ahorro".

Entonces se envía una orden.

Este programa no usa indicadores.

El Asesor Experto está representado en el Automated Trading Championship 2012 https://championship.mql5.com/2012/en/users/IvanBG

El resultado en Septiembre de 2012.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1156

