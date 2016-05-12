Der MultiMaRsiSignal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der fünf MaRsi-Trigger Indikatorenwerte von unterschiedlichen Timeframes an.



Zu jedem MaRsi-Trigger Indikator gibt es eine von vier zugehörigen Indikator Linien. Der MaRsi-Trigger Indikator zeigt einen steigenden Zustand mit einer grünen Linie an und einen fallenden mit einer pinken Linie. Ein seitwärts tendierender Markt wird im Grau dargestellt. Auf den Linien erscheinen farbige Diamanten in dem Moment, wo die Bar den Start einer zugehörigen Periode darstellt.

Abbildung 1. Der MultiMaRsiSignal Indikator