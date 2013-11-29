MultiMaRsiSignal 指标使用5个不同时间框架的 MaRsi-Trigger 指标值. 每个 MaRsi-Trigger 指标对应4条指标线. 如果 MaRsi-Trigger 指标显示升势, 颜色为绿色, 如果是下降趋势, 则显示为粉色. 平缓状态显示为灰色. 当对应时间框架有柱的改变时, 会在线上出现彩色的钻石形状.

图1 MultiMaRsiSignal 指标