代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MultiMaRsiSignal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1734
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MultiMaRsiSignal 指标使用5个不同时间框架的 MaRsi-Trigger 指标值. 每个 MaRsi-Trigger 指标对应4条指标线. 如果 MaRsi-Trigger 指标显示升势, 颜色为绿色, 如果是下降趋势, 则显示为粉色. 平缓状态显示为灰色. 当对应时间框架有柱的改变时, 会在线上出现彩色的钻石形状.

图1 MultiMaRsiSignal 指标

图1 MultiMaRsiSignal 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1127

NxDRangeSwitch NxDRangeSwitch

表现为趋势转折线的简单趋势指标

Parabolic_HTF Parabolic_HTF

可以选择时间框架进行计算的抛物线转向指标

AC_HTF AC_HTF

在低时间框架上显示高时间框架计算绘制的比尔.威廉姆斯加速振荡指标 (Accelerator Oscillator)

AO_HTF AO_HTF

在低时间框架中显示高时间框架中绘制的比尔.威廉姆斯的动量振荡指标 (Awesome oscillator)