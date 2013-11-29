请观看如何免费下载自动交易
MultiMaRsiSignal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1734
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MultiMaRsiSignal 指标使用5个不同时间框架的 MaRsi-Trigger 指标值. 每个 MaRsi-Trigger 指标对应4条指标线. 如果 MaRsi-Trigger 指标显示升势, 颜色为绿色, 如果是下降趋势, 则显示为粉色. 平缓状态显示为灰色. 当对应时间框架有柱的改变时, 会在线上出现彩色的钻石形状.
图1 MultiMaRsiSignal 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1127
