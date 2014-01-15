CodeBaseSeções
MultiMaRsiSignal - indicador para MetaTrader 5

O indicador MultiMaRsiSignal indicador exibe informações sobre as tendências ativas usando o valor de cinco indicadores MaRsi-Trigger de diferentes períodos de tempos. Para cada indicador MaRsi-Trigger corresponde uma das quatro linhas do indicador. Se o indicador MaRsi-Trigger exibe um crescimento, então a cor da linha é verde, se esta caindo, ela é rosa. Estados de lateralização são de cor cinza. Diamantes coloridos aparecem nas linhas quando há uma nova barra correspondente ao seu período de tempo.

Fig.1 Indicador MultiMaRsiSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1127

