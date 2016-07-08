MultiMaRsiSignal指標は異なる時間枠での5つのMaRsi-Trigger指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。



それぞれのMaRsi-Trigger指標は4つのインディケータラインのいずれかに対応します。線の色は、MaRsi-Trigger指標が上昇を示す場合は緑で下降を示す場合はピンクです。揉み合い相場での線は灰色です。バーが対応する時間枠に変更するとき線上の色付きのダイヤが表示されます。

図1 MultiMaRsiSignal指標