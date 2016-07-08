無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiMaRsiSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 918
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiMaRsiSignal指標は異なる時間枠での5つのMaRsi-Trigger指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。
それぞれのMaRsi-Trigger指標は4つのインディケータラインのいずれかに対応します。線の色は、MaRsi-Trigger指標が上昇を示す場合は緑で下降を示す場合はピンクです。揉み合い相場での線は灰色です。バーが対応する時間枠に変更するとき線上の色付きのダイヤが表示されます。
図1 MultiMaRsiSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1127
MaRsi-Trigger
トリガー指標には上昇、下降、揉み合いの3つの状態があります。WideRangePredictor
拡張範囲及び/または強い方向性を持つ動きを持ったバーの外観に関して「警告」する指標
CloseSeries
この指標は、内部、外部、および一方向を向いたクロージングのシリーズを表示し、短期的なトレンド取引のエグジットを示します。Exp_MaRsi-Trigger
MaRsi-Triggerトレンド指標のシグナルに基づいた取引システム。