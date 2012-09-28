CodeBaseРазделы
MaRsi-Trigger - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4944
(16)
Aleks_Ivan

Индикатор MaRsi-Trigger фиксирует три состояния финансового актива. Рост, если значение индикатора равно плюс единице. Падение, если значение индикатора равно минус единице. И флэт, если значение индикатора равно нулю. Для формирования сигналов используются два мувинга и два осциллятора RSI с разными периодами.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 13.07.2010. 

Рис.1 Индикаторы MaRsi-Trigger и ColorMaRsi-Trigger

