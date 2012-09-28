Ставь лайки и следи за новостями
MaRsi-Trigger - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 4944
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Aleks_Ivan
Индикатор MaRsi-Trigger фиксирует три состояния финансового актива. Рост, если значение индикатора равно плюс единице. Падение, если значение индикатора равно минус единице. И флэт, если значение индикатора равно нулю. Для формирования сигналов используются два мувинга и два осциллятора RSI с разными периодами.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 13.07.2010.
Рис.1 Индикаторы MaRsi-Trigger и ColorMaRsi-Trigger
