喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MaRsi-Trigger - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2589
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Aleks_Ivan
此 MaRsi-触发指标固定三个金融资产状态。上升, 如果指标值等于 +1。下降, 如果指标值等于 -1。以及横盘, 如果指标值等于零。为了形成信号，使用不同周期的两条均线和两条 RSI 振荡器。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 13.07.2010.
图例.1 MaRsi-触发器和 ColorMaRsi-触发器指标
