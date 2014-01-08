实际作者:



Aleks_Ivan

此 MaRsi-触发指标固定三个金融资产状态。上升, 如果指标值等于 +1。下降, 如果指标值等于 -1。以及横盘, 如果指标值等于零。为了形成信号，使用不同周期的两条均线和两条 RSI 振荡器。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 13.07.2010.

图例.1 MaRsi-触发器和 ColorMaRsi-触发器指标