Der wirkliche Urheber:



Aleks_Ivan

Der MaRsi-Trigger Indikator fixiert 3 Zustände eines Finanzinstruments. Steigend, Wenn der Indikatorwert gleich +1 ist. Fallend, wenn der Indikatorwert gleich -1 ist. Und flach, wenn der Indikatorwert gleich 0 ist. Für die Erzeugung eines Signals werden zwei gleitende Durchschnitte und zwei RSI Oszillatoren mit unterschiedlichen Perioden verwendet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und am 13.07.2010 im Codebase veröffentlicht unter mql4.com.

Abbildung 1. Der MaRsi-Trigger und ColorMaRsi-Trigger Indikatoren