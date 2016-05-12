CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MaRsi-Trigger - Indikator für den MetaTrader 5

Aleks_Ivan | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
970
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der wirkliche Urheber:

Aleks_Ivan

Der MaRsi-Trigger Indikator fixiert 3 Zustände eines Finanzinstruments. Steigend, Wenn der Indikatorwert gleich +1 ist. Fallend, wenn der Indikatorwert gleich -1 ist. Und flach, wenn der Indikatorwert gleich 0 ist. Für die Erzeugung eines Signals werden zwei gleitende Durchschnitte und zwei RSI Oszillatoren mit unterschiedlichen Perioden verwendet.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und am 13.07.2010 im Codebase veröffentlicht unter mql4.com.

Abbildung 1 The MaRsi-Trigger and ColorMaRsi-Trigger indicators

Abbildung 1. Der MaRsi-Trigger und ColorMaRsi-Trigger Indikatoren

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1126

WideRangePredictor WideRangePredictor

Dieser Indikator erzeugt eine Warnung bei dem Auftreten von Bars, welche eine übermäßige Größe oder eine stark gerichtete Bewegung besitzen.

Price and Volume Trend Price and Volume Trend

Der Kurs und Volumen Trendindikator (Price and Volume Trend, PVT) mit einer Signallinie.

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

Der MultiMaRsiSignal Indikator zeigt Informationen über den aktiven Trend unter Verwendung der fünf MaRsi-Trigger Indikatorenwerte von unterschiedlichen Timeframes an

CloseSeries CloseSeries

Dieser Indikator zeigt eine Serie von interne, externe und einzeln gerichtete Ausstiegspunkte für das kurzfristige Trend-Trading an