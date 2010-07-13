Параметры:

nPeriodRsi – период “быстрого” Rsi

nPeriodRsiLong – период “медленного” Rsi

nPeriodMa – период “быстрой” Ma

nPeriodMaLong – период “медленной” Ma

nPorog = 0 (порог реагирования индикатора, должен быть = 0)

Сигнал Индикатора = СигналМа + СигналRsi

СигналМа = 1 (если ЕМа5 > ЕMa10); = -1 (если ЕMa5 < ЕMa10)

СигналRsi = 1 (если Rsi3 > Rsi13); = -1 (если Rsi3 < Rsi13)

Если индикатор в состоянии 0, боковое движение

Если индикатор перешел с состояние 1, это UP-Тренд

Примечание: сделан по мотивам и из Trinity-Impulse (автор basisforex)