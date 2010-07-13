Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MaRsi_Trigger - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14123
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Параметры:
nPeriodRsi – период “быстрого” Rsi
nPeriodRsiLong – период “медленного” Rsi
nPeriodMa – период “быстрой” Ma
nPeriodMaLong – период “медленной” Ma
nPorog = 0 (порог реагирования индикатора, должен быть = 0)
Сигнал Индикатора = СигналМа + СигналRsi
СигналМа = 1 (если ЕМа5 > ЕMa10); = -1 (если ЕMa5 < ЕMa10)
СигналRsi = 1 (если Rsi3 > Rsi13); = -1 (если Rsi3 < Rsi13)
Если индикатор в состоянии 0, боковое движение
Если индикатор перешел с состояние 1, это UP-Тренд
Примечание: сделан по мотивам и из Trinity-Impulse (автор basisforex)
Fibo for 3 session
Draw fibo for 3 season.PVT_MA
Средняя от PVT
WOC.0.1.2
Как вам такой граальчик ?LeMan Variation
Трендовый индикатор