Autor real:



Aleks_Ivan

O indicador MaRsi-Trigger exibe os três estados de um ativo financeiro. Alta, caso o valor do indicador foi igual a +1. Queda, caso o valor do indicador foi igual a -1. Lateralizado, caso o valor do indicador foi igual a 0. Para a formação dos sinais, são utilizados duas médias móveis e dois osciladores RSI com períodos de tempo diferentes entre si.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 13.07.2010.

Fig.1 Indicadores MaRsi-Trigger e ColorMaRsi-Trigger