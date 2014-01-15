CodeBaseSeções
Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1958
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Aleks_Ivan

O indicador MaRsi-Trigger exibe os três estados de um ativo financeiro. Alta, caso o valor do indicador foi igual a +1. Queda, caso o valor do indicador foi igual a -1. Lateralizado, caso o valor do indicador foi igual a 0. Para a formação dos sinais, são utilizados duas médias móveis e dois osciladores RSI com períodos de tempo diferentes entre si.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 13.07.2010.

Fig.1 Indicadores MaRsi-Trigger e ColorMaRsi-Trigger

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1126

