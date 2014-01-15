Participe de nossa página de fãs
MaRsi-Trigger - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1958
Autor real:
Aleks_Ivan
O indicador MaRsi-Trigger exibe os três estados de um ativo financeiro. Alta, caso o valor do indicador foi igual a +1. Queda, caso o valor do indicador foi igual a -1. Lateralizado, caso o valor do indicador foi igual a 0. Para a formação dos sinais, são utilizados duas médias móveis e dois osciladores RSI com períodos de tempo diferentes entre si.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 13.07.2010.
Fig.1 Indicadores MaRsi-Trigger e ColorMaRsi-Trigger
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1126
