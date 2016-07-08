コードベースセクション
MaRsi-Trigger - MetaTrader 5のためのインディケータ

Aleks_Ivan
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1000
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Aleks_Ivan

MaRsi-Trigger指標は金融資産の3つの状態を修正します。指標値が1に等しい場合は上昇。指標値が-1に等しい場合は下降。指標値が0に等しい場合はもみ合い。シグナルの形成には、異なる周期を持つ2つの移動平均線と2つのRSIオシレータが使われます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年7月13日に公開されました。

図1 MaRsi-Trigger及びColorMaRsi-Trigger指標

WideRangePredictor WideRangePredictor

拡張範囲及び/または強い方向性を持つ動きを持ったバーの外観に関して「警告」する指標

価格と取引量トレンド 価格と取引量トレンド

シグナルラインを持つ価格と取引量トレンド指標（ Price and Volume Trend, PVT）。

MultiMaRsiSignal MultiMaRsiSignal

MultiMaRsiSignal指標は異なる時間枠での5つのMaRsi-Trigger指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

CloseSeries CloseSeries

この指標は、内部、外部、および一方向を向いたクロージングのシリーズを表示し、短期的なトレンド取引のエグジットを示します。