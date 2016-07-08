拡張範囲及び/または強い方向性を持つ動きを持ったバーの外観に関して「警告」する指標

MultiMaRsiSignal指標は異なる時間枠での5つのMaRsi-Trigger指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。

この指標は、内部、外部、および一方向を向いたクロージングのシリーズを表示し、短期的なトレンド取引のエグジットを示します。