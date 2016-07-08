無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MaRsi-Trigger - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1000
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Aleks_Ivan
MaRsi-Trigger指標は金融資産の3つの状態を修正します。指標値が1に等しい場合は上昇。指標値が-1に等しい場合は下降。指標値が0に等しい場合はもみ合い。シグナルの形成には、異なる周期を持つ2つの移動平均線と2つのRSIオシレータが使われます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年7月13日に公開されました。
図1 MaRsi-Trigger及びColorMaRsi-Trigger指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1126
WideRangePredictor
拡張範囲及び/または強い方向性を持つ動きを持ったバーの外観に関して「警告」する指標価格と取引量トレンド
シグナルラインを持つ価格と取引量トレンド指標（ Price and Volume Trend, PVT）。
MultiMaRsiSignal
MultiMaRsiSignal指標は異なる時間枠での5つのMaRsi-Trigger指標'の値を使用して、アクティブな動向に関する情報を表示します。CloseSeries
この指標は、内部、外部、および一方向を向いたクロージングのシリーズを表示し、短期的なトレンド取引のエグジットを示します。