DigVariation - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
988
(22)
Autor:

LeMan

El DigVariation muestra la dirección donde hay que abrir y cerrar posiciones cuando cruza la línea cero. El promediado final se realiza con los filtros digitales que se pueden seleccionar en el parámetro SmoothPower.

Este indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describió a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4, y se publicó en el Code Base el 19-08-2010.

Fig.1 El indicador DigVariation

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1122

