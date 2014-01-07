Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El indicador Price and Volume Trend (PVT, Tendencia del Precio Volumen), al igual que el On Balance Volume (OBV, Balance de Volúmenes), representa la suma acumulada de los volúmenes de trading calculados teniendo en cuenta los cambios en el precio.
El algoritmo de cálculo es parecido al del indicador OBV. En el OBV sumamos todo el volumen diario al valor actual del indicador cuando los precios de cierre son más altos, y restamos todo el volumen cuando los precios de cierre son más bajos; sin embargo, en el PVT sumamos o restamos sólo una parte del volumen diario. La variación del precio con respecto al precio de cierre del día anterior determina la parte exacta de volumen que se tiene que añadir al PVT.
En el OBV se suman los volúmenes totales acumulados de cada período. Sin embargo, en el PVT, el volumen se multiplica por un coeficiente que depende de la diferencia entre el precio de cierre actual y el precio de cierre anterior.
Indicador Price and Volume Trend
Cálculo:
El PVT se calcula multiplicando el volumen actual con el cambio de precios relativo, y sumando después el resultado al valor acumulado del PVT actual.
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
donde:
- CLOSE (i) - precio de cierre de la barra actual;
- CLOSE (i - n) - precio de cierre de la enésima barra anterior;
- VOLUME (i) - volumen de la barra actual;
- PVT (i) - el valor actual del indicador PVT;
- PVT (i - 1) - el valor del indicador PVT de la barra anterior.
