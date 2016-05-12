CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Price and Volume Trend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der wirkliche Urheber:

Martingeil

Ein klassischer Kurs und Volumen Trendindikator, PVT indicator (Price and Volume Trend, PVT) mit zusätzlicher Signallinie.

Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 12.07 2010 in der Code Base veröffentlicht.

Abbildung 1 The XPVT indicator

Abbildung 1. Der XPVT Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1123

