Der wirkliche Urheber:

Martingeil

Ein klassischer Kurs und Volumen Trendindikator, PVT indicator (Price and Volume Trend, PVT) mit zusätzlicher Signallinie.

Dieser Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Der Umgang mit Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zunächst in MQL4 implementiert und am 12.07 2010 in der Code Base veröffentlicht.

Abbildung 1. Der XPVT Indikator