価格と取引量トレンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Martingeil
シグナルラインが追加された古典的な価格と取引量トレンド指標（Price and Volume Trend, PVT）。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2010年7月12日にコードベースで公開されました。
図1 XPVT指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1123
