実際の著者：

Martingeil

シグナルラインが追加された古典的な価格と取引量トレンド指標（Price and Volume Trend, PVT）。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2010年7月12日にコードベースで公開されました。

図1 XPVT指標

